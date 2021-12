Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Dieburg: Polizei zieht Auto aus dem Verkehr/47 Mängel festgestellt

Dieburg (ots)

Einen 22 Jahre alten Autofahrer bemerkten Polizeibeamte bereits am vergangenen Freitagnachmittag (10.12.) auf der Bundesstraße 26. Bei der anschließenden Kontrolle auf dem Gelände der Polizei in Dieburg erblickten die erfahrenen Spezialisten der Verkehrsinspektion rasch mehrere unzulässige technische Veränderungen an dem BMW, wie unzulässige Distanzscheiben auf der Hinterachse, ein nicht serienmäßiges Fahrwerk sowie Reifen und ein Sportlenkrad, für deren Einbau von dem 22-Jährigen keine entsprechenden Nachweise erbracht werden konnten. Die Betriebserlaubnis des Autos war somit erloschen. Die Weiterfahrt wurde von der Polizei untersagt. Die Beamten stellten zudem die Fahrzeugpapiere und die Autokennzeichen sicher.

Das Gutachten eines KFZ-Sachverständigen brachte später insgesamt 47 Fahrzeugmängel ans Tageslicht, darunter auch gravierende Mängel an der Lenkung und der Bremse des BMW. Den jungen Mann erwartet nun ein Bußgeldverfahren mit Punkten in Flensburg sowie die Kosten für das Gutachten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell