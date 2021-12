Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Pfungstadt: Berauscht und betrunken am Steuer

Polizei führt Verkehrskontrollen durch

Pfungstadt (ots)

In der Nacht zum Mittwoch (14.-15.12.) hat die Pfungstädter Polizei gezielte Verkehrskontrollen im Bereich Pfungstadt und der nahen Umgebung durchgeführt. Im Fokus stand dabei die Frage wie es um die Verkehrstüchtigkeit der Verkehrsteilnehmer bestellt ist.

Hierbei fiel ein 23 Jahre junger Mann aus Biebesheim gegen 19.45 Uhr auf seinem Motorroller in der Eberstädter Straße auf. Aufgrund seiner unsicheren Fahrweise hatte er die Aufmerksamkeit der Ordnungshüter auf sich gezogen. Nach einem Drogentest erhärte sich der Verdacht, dass er unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln stand. Der Test reagierte unter anderem auf Cannabis und Amphetamin.

Bei einem gegen 24 Uhr in Jugenheim gestoppten 37-jähriger Autofahrer aus Bickenbach stellten die Polizisten fest, dass er dem Alkohol zugesprochen hatte. Ein Atemalkoholtest zeigte das Ergebnis von 1 Promille an. Und auch ein im Strohweg überprüfter 44 -jähriger Wagenlenker aus Darmstadt wird sich wegen des Verdachts des Fahrens unter Alkoholeinfluss verantworten müssen. Hier zeigte das Testergebnis einen Promillewert von 1,1 Promille an.

Alle drei Fahrer wurden mit zur Wache genommen. Dort erfolgten die Anzeigenaufnahmen und die Abnahme von Blut. Sie werden sich nun zukünftig strafrechtlich verantworten müssen und ihnen droht der Entzug der Fahrerlaubnis.

