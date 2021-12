Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Mühltal-Lohbergtunnel: Verkehrsunfallflucht

Polizei sucht Zeugen

Mühltal (ots)

Am Mittwoch, den 15.12.2021, kam es gegen 08:50 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht im Lohbergtunnel (B 426) zwischen Mühltal und Ober-Ramstadt. Ein 32-jähriger Mann aus Dieburg fuhr mit seinem LKW von Mühltal kommend in den Lohbergtunnel hinein. Von dort kam ihm ein LKW aus Ober-Ramstadt entgegen. Der entgegenkommende LKW kam aufgrund ungeklärter Umstände auf seinem Fahrstreifen nach links, sodass es zum Zusammenstoß beider Außenspiegel kam. Am LKW des Dieburgers entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 EUR. Der Unfallverursacher entfernte sich in Richtung Mühltal in unbekannte Richtung. Es soll sich hierbei um einen gelben LKW mit Anhänger der Marke Daimler, Modell Actros, handeln. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06154/6330-0 mit der Polizeistation Ober-Ramstadt in Verbindung zu setzen.

gefertigt von Lautz, KOK

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell