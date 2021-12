Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Navigationsgeräte im Visier Krimineller

Zeugen gesucht

Darmstadt (ots)

Aus einem weißen Audi, der in der Zeit zwischen Samstag (11.12.) bis Dienstag (14.12.)auf einem Parkplatz im Rehkopfweg abgestellt war, haben bislang noch unbekannte Täter das fest installierte Navigationsgerät ausgebaut und damit einen Schaden von mehr als 2000 Euro verursacht. Mit der Beute traten sie anschließend die Flucht an. Auch ein weißer VW Golf geriet in der Zeit zwischen Montag (13.12.) und Dienstag (14.12.) in der Kranichsteiner Straße in das Visier von Kriminellen. Hier hatten die Täter eine Scheibe des Autos eingeschlagen und das Navigationsgerät mitgehen lassen. Der Schaden beläuft sich in diesem Fall auf rund 3000 Euro.

Mit beiden Fällen ist die Darmstädter Kripo (K21/22) betraut. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Täter geben können, werden gebeten, sich mit den Ermittlerinnen und Ermittlern in Verbindung zu setzen (Rufnummer 06151/9690).

