Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Einbruch in Einfamilienhaus

Mörfelden-Walldorf (ots)

Ein Einfamilienhaus in der Schillerstraße geriet am Dienstag (14.12.), in der Zeit zwischen 16.00 und 19.30 Uhr, in das Visier Krimineller.

Die Täter hebelten eine Terrassentür auf und verschafften sich so Zugang in die Räumlichkeiten und durchsuchten anschließend mehrere Zimmer nach Wertgegenständen. Möglicherweise wurde die ungebetenen Besucher bei der Tat gestört. Entwendet wurde nach gegenwärtigem Ermittlungsstand nichts.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06142/6960.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell