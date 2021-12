Polizeipräsidium Südhessen

POL-ERB: Verkehrsunfallflucht auf der B426 zwischen Abfahrt Breuberg/Sandbach und Abfahrt Rai-Breitenbach. Überholt im Kurvenbereich trotz Gegenverkehr -Unfallverursacher flüchtig-

Breuberg (ots)

Am 14.12.2021, ca. 21:15 Uhr, fuhr eine 18 jährige VK-Teilnehmerin mit ihrem schwarzen Pkw VW Polo, die B 426 von der Abfahrt Breuberg/ Sandbach (Spange) kommend, in Richtung Mömlingen (BY). Nach einer Linkskurve, kurz vor der Abfahrt Rai-Breitenbach(L3259), kam ihr ein unbekannter Pkw entgegen, welcher zeitgleich durch ein weiteres unbekanntes Fahrzeug überholt wurde. Nur durch die geistesgegenwärtige Reaktion der Fahrerin und ein schnelles ausweichen an den rechten unbefestigten Fahrbahnrand, konnte ein Frontalzusammenstoß verhindert werden.

Beide entgegenkommende Fahrzeuge hielten nicht an und setzten unvermindert ihre Fahrt fort. Am Fahrzeug der unverletzten Frau entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 3500 EUR

Die Polizei Höchst/ Odw. bittet um ihre Mithilfe! Wer kann zu der oben genannten Verkehrsunfallflucht sachdienliche Hinweise geben, die zur Klärung dieser Straftat beitragen können?

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell