Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Odenwaldkreis: Polizei kontrolliert Verkehrstüchtigkeit

Odenwaldkreis (ots)

Die Erbacher Polizei führte am Montag (13.12.) zwischen 8 Uhr und 16 Uhr gezielte Verkehrskontrollen in den Bereichen Erbach, Michelstadt und Bad König durch. Bei den Kontrollen hatten die Ordnungshüter die Verkehrstüchtigkeit der Wagenlenker im Fokus. Bei 18 angehaltenen Fahrzeugen standen zwei Autofahrer unter Drogeneinfluss. Die zwei 20 und 28 Jahre alten Männer wurden in Erbach in der Werner-von-Siemens-Straße und in der Frankfurter Straße in Michelstadt kontrolliert. Die Fahrten mussten sie an dem Tag beenden. Auf der Wache wurde ihnen für das bevorstehende Strafverfahren Blut abgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell