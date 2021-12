Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Bieberau: Bürocontainer auf Supermarktparkplatz aufgehebelt und Beute gemacht

Groß-Bieberau (ots)

Ein Bürocontainer, aufgestellt auf dem Kundenparkplatz eines Einkaufsmarktes "Am Schaubacher Berg", ist in der Zeit zwischen Sonntag (12.12.) und Montag (13.12.) von noch unbekannten Tätern aufgehebelt und nach Beute durchsucht worden. Am Montagmorgen gegen 8.30 Uhr hatten Mitarbeiter die Spuren der Kriminellen entdeckt und die Polizei informiert. Diese hat ein Verfahren wegen des Verdachts des Einbruchdiebstahls eingeleitet. Nach ersten Erkenntnissen ließen die Täter unter anderem einen Laptop und ein Mobiltelefon mitgehen. Die Schadenshöhe ist bislang noch nicht beziffert.

Das Kommissariat 41 in Ober-Ramstadt ist mit den weiteren Ermittlungen betraut. Alle in diesem Zusammenhang stehende, sachdienliche Hinweise werden an die Beamten unter der Rufnummer 06154/63300 erbeten.

