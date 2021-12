Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Nord: Schulgebäude mit Farbe beschmiert /Zeugen gesucht

Darmstadt (ots)

Noch unbekannte Täter haben in der Zeit zwischen Freitag (10.12.) und Montag (13.12.) die Hauswand einer Schule in der Vogelsbergstraße mit Farbe besprüht. Das Kommissariat 43 in Darmstadt ermittelt wegen des Verdachts der Sachbeschädigung und nimmt unter der Rufnummer 06151/9690 sachdienliche Hinweise von Zeugen entgegen, die der Aufklärung der Tat dienlich sind.

