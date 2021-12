Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Mann löst größeren Polizeieinsatz im Stadthaus aus

Darmstadt (ots)

Ein 56 Jahre alter Mann hat am Dienstagmorgen (14.12.) aufgrund seines Auftretens im Stadthaus in der Grafenstraße einen größeren Einsatz der Polizei ausgelöst. Gegen 9 Uhr hatte der Darmstädter das 1.OG des Gebäudes aufgesucht und, mit einer brennbaren Flüssigkeit in der Hand, damit gedroht, sich anzuzünden. Nach ihrer Alarmierung nahmen die hinzueilenden Streifen den Darmstädter sofort fest und brachten ihn anschließend aufgrund seines gesundheitlichen Zustandes in eine psychiatrische Fachklinik.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell