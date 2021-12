Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Sieben Fahrzeuge zerkratzt/Polizei sucht Zeugen

Rüsselsheim (ots)

Sieben in der Niddastraße am Fahrbahnrand geparkte Fahrzeuge, wurden in der Zeit zwischen Freitagabend (10.12.) und Montagnachmittag (13.12.), von Unbekannten auf der rechten Seite mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Der Schaden dürfte sich insgesamt auf mehrere tausend Euro belaufen.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten sich beim Kommissariat 41 der Polizei in Rüsselsheim unter der Rufnummer 06142/6960 zu melden.

