Polizeipräsidium Südhessen

POL-ERB: Bad König: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Bad König (ots)

Am Samstag den 11.12. kam es auf einem Parkplatz in der Frankfurter Straße in Bad König zu einer Verkehrsunfallflucht an einem blauen VW. Zwischen 14:30 und 19:30 Uhr wurde die rechte Hintertür auf der Fahrerseite beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich hierbei auf mindestens 500 Euro. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation in Erbach unter 06062/953-0 entgegen.

