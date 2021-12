Polizeipräsidium Südhessen

POL-ERB: Bad König: Von Unfallstelle geflüchtet/ Polizei sucht Zeugen

Bad König (ots)

Am Donnerstag (09.12.2021) in der Zeit von 11:24 bis 11:56 Uhr beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer, vermutlich beim Ein- bzw. Ausparken, den auf dem Parkplatz "AlteSchule" ordungsgemäß geparkten grauen Audi A4 Avant. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Kennzeichen des Lastwagens geben können oder die eine Beschriftung auf dem Gespann erkennen konnten, werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Erbach (06062/953-0) zu melden.

