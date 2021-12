Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Biebesheim: Holzhaus brennt/Brandursache unklar

Biebesheim (ots)

In der Nacht zum Montag (13.12.), gegen 1.00 Uhr, geriet ein als Wohnhaus genutztes Holzhaus "An der Beune" aus bislang unbekannter Ursache in Brand. Die Freiwillige Feuerwehr Biebesheim hatte die Flammen anschließend rasch unter Kontrolle.

Der 60 Jahre alte Bewohner, der zunächst seine drei Hunde vor den Flammen rettete, wurde anschließend von Einsatzkräften der Feuerwehr aus dem Gefahrenbereich gebracht. Bei ihm bestand der Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation. Er wurde vom Rettungsdienst betreut aber nicht in ein Krankenhaus eingeliefert.

Das Haus ist nach dem Brand unbewohnbar. Der Schaden liegt nach ersten Schätzungen im hohen fünfstelligen Bereich. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

