Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Eppertshausen: Schmuck und Geld erbeutet

Einbrecher suchen Wohnung in Mehrfamilienhaus heim

Eppertshausen (ots)

Die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Odenwaldstraße ist am Freitag (10.12.) in der Zeit zwischen 11 Uhr und 20 Uhr von Einbrechern heimgesucht worden. Nach derzeitigem Erkenntnisstand verschafften sich die Täter über eine Terrassentür gewaltsam Zugang zu den Räumen. Bei ihrer Suche nach Beute wurden sie fündig und entwendeten Schmuck und Bargeld. Unerkannt gelang ihnen im Anschluss die Flucht. Das Kommissariat 21/22 ermittelt und nimmt unter der Rufnummer 06151/9690 sachdienliche Hinweise von Zeugen entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell