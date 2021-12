Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Dieburg: Drei Autos aufgebrochen und nach Wertgegenständen durchsucht

Wer hat etwas bemerkt?

Dieburg (ots)

Drei Autos, die im Hans-Steinmetz-Ring parkten, sind zwischen Samstag (11.12.), 16 Uhr und Sonntag (12.12.) in den Fokus von Kriminellen geraten. Auf der Suche nach zurückgelassenen Wertgegenständen suchten die Täter in den Fahrzeugen, einem weißen Skoda, einem blauen Subaru und einem schwarzen Golf, nach Beute. In einem Auto wurden sie fündig und ließen eine geringe Summe Münzgeld mitgehen. Das Kommissariat 21/22 von der Darmstädter Kripo ist mit den Fällen betraut. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit den Beamten in Verbindung zu setzen (Rufnummer 06151/9690).

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell