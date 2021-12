Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Griesheim: Fahrradladen im Visier Krimineller

Wer hat etwas bemerkt?

Griesheim (ots)

Am Sonntag (12.12.) geriet ein Fahrradgeschäft in der Feldstraße in das Visier Krimineller. Ersten Ermittlungen zufolge hatten sich die Täter über die Eingangstür gewaltsam Zugang zu dem Verkaufsraum verschafft. Dabei löste der Alarm aus und schlug die Täter mutmaßlich in die Flucht bevor sie Beute machen konnten. Eine durch den Alarm ausgelöste Fahndung verlief ohne Erfolg. Der von den noch Unbekannten verursachte Schaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. Die Darmstädter Kriminalpolizei (K21/22) hat die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise zu den Tätern geben kann, wird gebeten, sich bei den Beamten zu melden (Rufnummer 06151/9690).

