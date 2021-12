Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt- Arheilgen: Einbrecher hebeln Kellerfenster auf /Zeugen gesucht

Darmstadt (ots)

In der Zeit zwischen Donnerstag (9.12.) bis Sonntag (12.12.) haben ungebetene Gäste die Räume eines Einfamilienhauses heimgesucht. Nach ersten Erkenntnissen hebelten die Täter ein Kellerfenster auf, stiegen in das Anwesen ein und durchwühlten sämtliche Zimmer. Die Kriminellen ließen Bargeld und eine Festplatte mitgehen. Die Darmstädter Kripo (K21/22) ermittelt. Hinweise werden an die Beamten unter der Rufnummer 06151/9690 erbeten.

