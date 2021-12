Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Zwingenberg: Vandalismus an Bushaltestelle

Zwingenberg (ots)

Die Scheibe einer Bushaltestelle wurde zwischen Samstag (11.12.) und Sonntagmittag (12.12.) im Pass/ Nähe Pfarrhausgasse zertrümmert. Im Weiteren wurden in der Wiesenstraße vier Warnbarken entwendet und später unter der Bahnbrücke an einem Lebensmittelmarkt entsorgt. Der Schaden liegt nach ersten Schätzungen bei etwa 400 Euro. Ein Anwohner hat in der Nacht zum Sonntag eine Personengruppe bemerkt, die in dem Bereich entlanglief. Ob Personen aus der Gruppe für die Beschädigung an der Bushaltestelle und der Wegnahme der Barken verantwortlich sind, müssen weitere Ermittlungen zeigen.

Hinweise hierzu nimmt die Polizei in Bensheim (K 41), unter der Rufnummer 06251 / 8468-0 entgegen.

