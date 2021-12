Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Einbruch in Lagerhalle von Second Hand-Geschäft

Täter schlagen Scheibe ein

Darmstadt (ots)

Die Lagerhalle eines Second Hand - Geschäfts on der Pallaswiesenstraße / Ecke Rößlerstraße geriet a, Sonntag (12.12.) gegen 1 Uhr in das Visier von Kriminellen. Die Täter schlugen eine Fensterscheibe ein, betraten die Räume und suchten nach Beute. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten sie unter anderem eine Videokamera und ein EC-Kartenlesegerät. Der Gesamtschaden wird derzeit auf rund 1500 Euro geschätzt. Die Darmstädter Kriminalpolizei (K21/22) ermittelt und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell