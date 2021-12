Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt - Herrenlose Sporttasche löst Polizeieinsatz aus

Darmstadt (ots)

Eine am Samstag (11.12.) durch Passanten gemeldete, schwarze Sporttasche sorgte um kurz nach 23:00 Uhr in der Darmstädter Innenstadt für einen größeren Polizeieinsatz. Die Tasche stand am Luisenplatz direkt vor einem Geldinstitut. Vom Eigentümer keine Spur. Da der Inhalt der Tasche nicht erkennbar war, wurden ein Diensthundeführer mit Sprengstoffspürhund und weitere Fachleute des Polizeipräsidium Südhessen hinzugezogen. Bis zu deren Eintreffen wurden große Teile des Luisenplatzes abgesperrt und der öffentliche Nahverkehr umgeleitet. Schließlich konnten um 00:23 Uhr alle Sperrungen wieder aufgehoben werden. In der Tasche befanden sich lediglich mehrere Kleidungsstücke. Bislang gibt es auch noch keine Hinweise auf den Eigentümer der Tasche. Der Eigentümer wie auch Zeugen werden gebeten, sich beim ersten Polizeirevier in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-41110 zu melden. Gefertigt: EPHK René Bowitz, Polizeiführer vom Dienst, Tel.: 06151 / 969.40312

