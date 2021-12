Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Sachbeschädigung an PKW - Zeugen gesucht!

Kelsterbach (ots)

Vermutlich auf dem mietereigenen Parkplatz in der Tiefgarage der Ritterspornstraße 1 in Kelsterbach beschädigte ein oder mehrere Täter in der Zeit von 04.12.2021 und 11.12.2021 den schwarzen Daimler C200 CDI mit dem amtlichen deutschen Kennzeichen OF-L 285 des Geschädigten, indem er/sie die komplette rechte Fahrerseite sowie die rechte Seite der Motorhaube zerkratzte(n). Hierdurch entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 3500,- EUR. Hinweise bitte an die Polizeistation Kelsterbach unter 06101/7198-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell