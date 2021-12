Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Zeugen zu Verkehrsunfall mit Personenschaden gesucht.

Darmstadt (ots)

Am Samstag, den 11.12.2021 kam es gegen 07:35 Uhr an der Straßenkreuzung Bleichstraße / Kasinostraße in Darmstadt zu einem Verkehrsunfall. Eine 21-jährige Frau fuhr hierbei die Kasinostraße von der Rheinstraße kommend weiter in Richtung Bismarckstraße, während ein 39-jähriger Mann mit seiner 35-jährigen Beifahrerin die Bleichstraße von der Gagernstraße kommend in Richtung Steubenplatz fuhr. An der Straßenkreuzung Bleichstraße / Kasinostraße kam es dann zum Zusammenstoß, wodurch zwei Personen leicht verletzt wurden. Einer der beiden Verkehrsbeteiligten ist hierbei vermutlich bei Rotlicht über die Ampel gefahren. Die Schuldfrage ist aktuell noch ungeklärt. Das 2. Polizeirevier Darmstadt hat nun die Ermittlungen aufgenommen und erhofft sich durch Zeugen weitere Hinweise. Hinweise werden unter der Rufnummer 06151 / 969 - 41210 jederzeit entgegengenommen.

