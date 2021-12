Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Verkehrsunfallflucht 64521 Groß-Gerau, Darmstädter Straße Parkplatz an der B 44

Groß-Gerau (ots)

Ein silberner BMW parkte auf dem unbefestigten Parkplatz, unterhalb des Bahnhofes Groß-Gerau-Dornberg, an der B 44. Ein blauer Corsa rangierte beim Ausparken gegen den BMW und verursachte Sachschaden. Anschließend setzte der Verursacher seine Fahrt unmittelbar fort, ohne seinen Pflichten als Verursacher nachzukommen. Bevor polizeiliche Maßnahmen eingeleitet werden konnten, wurde der BMW vom Unfallort weggefahren. Es ist bislang nur das Teilkennzeichen GG-LT bekannt. Der geschädigte Eigentümer möge sich bitte mit der Polizeistation Groß-Gerau in Verbindung setzen. Zudem werden weitere Zeugen gebeten, sich unter der Telefonnummer 06152-1750, mit der Polizeistation Groß-Gerau in Verbindung zu setzen. Wie hoch die Schadenssumme ist, kann derzeit nicht beziffert werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell