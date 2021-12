Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Verkehrsunfallflucht Frankfurter Str. in 64521 Groß-Gerau

Groß-Gerau (ots)

Ein Audifahrer parkte seinen Wagen in der Frankfurter Str. Am 09.12. 21 stand der Pkw, im Zeitraum 06:20 - 15:30 Uhr am Straßenrand. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte den Audi und hinterließ nur Sachschaden, jedoch keinerlei Personalien seinerseits. Am Audi entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.000,- EUR. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Groß-Gerau in Verbindung zusetzen. Die Polizeistation ist unter 06152-1750 erreichbar.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell