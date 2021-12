Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Unfallflucht in Walldorf - Zeugen gesucht

Mörfelden-Walldorf (ots)

Am Freitag, den 10.12.2021, gegen 20:30 Uhr kam es in Walldorf in der Langstraße / Kelsterbacher Straße zu einem Verkehrsunfall. Dabei beschädigte ein noch unbekanntes Fahrzeug die sich im Kreuzungsbereich befindlichen Straßenpoller. Anschließend entfernte sich das Fahrzeug von der Unfallörtlichkeit. Hinweise zu dem Fahrzeug nimmt die Polizeistation in Mörfelden-Walldorf unter der Telefonnummer 06105 40060 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell