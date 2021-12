Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Heckscheibe an Smart beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Mörfelden-Walldorf (ots)

Im Zeitraum vom 30.11.2021 bis 06.12.2021 beschädigte ein noch unbekannter Täter in der Straße "Albrecht-Dürer-Ring" in Walldorf ein schwarzes Smart Cabriolet an der Heckscheibe. Der Schaden beläuft sich auf ca. 500 EUR. Hinweise nimmt die Polizei in Mörfelden-Walldorf unter der Telefonnummer 06105 40060 entgegen.

