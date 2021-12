Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Unfallflucht in Heppenheim: Zeugen gesucht.

POL-DA: Heppenheim: (ots)

Am Freitag den, 10.12.2021, im Zeitraum von 12.35 bis 13.45 Uhr, wurde in Heppenheim in der Kalterer Straße, ein geparkter Pkw beschädigt. Offensichtlich hatte ein anderer Verkehrsteilnehmer / eine andere Verkehrsteilnehmerin beim Vorbeifahren diesen mit seinem / ihrem rechten Außenspiegel touchiert und dabei den linken Außenspiegel des geparkten Pkw abgerissen. Der Verursacher / Die Verursacherin fuhr hierbei vermutlich ein weißes Fahrzeug. Der Schaden wird auf etwa 500,- EUR beziffert. Nach dem Unfall fuhr die Person in unbekannte Richtung davon, ohne sich um den entstandenen Schaden gekümmert zu haben.

Hinweise zu dem Verkehrsunfall bzw. flüchtigen Fahrzeug nimmt die Polizeistation Heppenheim unter Tel.-Nr.: 06252/7060 entgegen.

Berichterstatter: POK Prinz

Einstellender: POK Dinopoulos

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell