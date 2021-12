Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lorsch: Kriminelle suchen nach Wertgegenständen/ Zeugen nach Einbruch in Einfamilienhaus gesucht

Lorsch (ots)

Auf der Suche nach Wertgegenständen haben Einbrecher am Donnerstag (9.12.) in der Zeit zwischen 18.30 Uhr und 21.30 Uhr ein Einfamilienhaus in der Richard-Wagner-Straße durchsucht. Zuvor hatten die Täter mutmaßlich mit einem Stein, ein Fenster des Hauses eingeschlagen und sich auf diesem Weg Zutritt zu den Räumen verschafft. Die Kriminellen wurden fündig und ließen unter anderem Schmuck und Bargeld mitgehen. Bislang unerkannt traten sie die Flucht an. Zurück blieb ein Sachschaden von rund 2800 Euro. Die Heppenheimer Kripo hat die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die zur Tatzeit und in Tatortnähe verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Unter der Rufnummer 06252/7060 werden alle sachdienlichen Hinweise entgegengenommen.

