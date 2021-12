Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bürstadt-Riedrode: Auf Navis in Transportern abgesehen

Täter flüchten ohne Beute

Bürstadt (ots)

Auf die fest installierten Navigationsgeräte in zwei weißen Transportern hatten es Kriminelle in der Nacht zum Donnerstag (8.-9.12.) abgesehen. Zum Zeitpunkt der Tat parkten die Fahrzeuge in der Forsthausstraße. Um an ihre begehrte Beute zu gelangen, schlugen die Unbekannten die Scheiben der Autos ein. Der Versuch die Geräte ausbauen misslang glücklicherweise und die Täter flüchteten ohne Beute. Das Kommissariat 21/22 von der Heppenheimer Kripo ermittelt wegen des versuchten besonders schweren Diebstahls und nimmt alle in diesem Zusammenhang stehenden, sachdienlichen Hinweise unter der Rufnummer 06252/7060 entgegen.

