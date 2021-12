Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Biblis: Spielautomat in Gaststätte im Visier Krimineller

Biblis (ots)

Auf einen Spielautomaten in einem Imbiss in der Darmstädter Straße hatten es ungebetene Gäste in der Nacht zum Donnerstag (8.-9.12.) abgesehen. Über ein Fenster hatten sich die Täter Zugang zu den Räumen verschafft, dort einen Spielautomaten aufgehebelt und die Bargeldkasse entwendet. Im Anschluss betraten sie zudem einen Lagerraum und ließen Lebensmittel mitgehen. Der Gesamtschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf circa 2000 Euro. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Kommissariat 42 in Viernheim, in Verbindung zu setzen (Rufnummer 06204/93770).

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell