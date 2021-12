Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Gerau: Vor Polizei geflüchtet und Streifenwagen beschädigt/25-Jähriger betrunken und ohne Führerschein am Steuer

Groß-Gerau (ots)

Weil Passanten am Donnerstag (09.12.), gegen 17.30 Uhr, auf dem Parkplatz vor der Polizeistation auffiel, dass ein Autofahrer offenbar betrunken in ein Fahrzeug einstieg und davonfuhr, wurden die Ordnungshüter verständigt.

Im Rahmen der anschließenden Fahndung entdeckte eine Streife das Fahrzeug in der Sudetenstraße. Der Fahrer gab daraufhin Gas und versuchte sich der Polizeikontrolle zu entziehen, landete hierbei aber schlussendlich im Bereich des "Grünen Wegs" in einer Sackgasse. Beim Versuch sich rückwärts aus der misslichen Lage zu bugsieren, prallte der Wagenlenker dann gegen den Streifenwagen und verursachte einen Schaden von rund 500 Euro am Polizeiauto.

Wie sich anschließend herausstellte, ist der 25 Jahre alte Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und ein Atemalkoholtest zeigte 1,56 Promille an. Er wurde vorläufig festgenommen und wird sich nun in einem entsprechenden Strafverfahren zu verantworten haben

