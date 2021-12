Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Gerau: Auto mit unbekannter Substanz überschüttet/5000 Euro Schaden

Groß-Gerau (ots)

Ein in der Nordenstraße geparkter blauer Ford Fiesta wurde in der Zeit zwischen dem 5. und 9. Dezember von Unbekannten auf der linken Fahrzeugseite mit einer unbekannten, vermutlich aus Farbe und Säure bestehenden Substanz, überschüttet. An dem Fahrzeug entstand hierdurch ein Schaden von rund 5000 Euro.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Groß-Gerau unter der Telefonnummer 06152/1750 zu melden.

