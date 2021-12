Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Zimmern: +++Abschlussmeldung+++ Brand auf landwirtschaftlichem Betrieb (Erstmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/5095557)

Grpß-Zimmern (ots)

Ein Brand auf einem landwirtschaftlichen Betrieb hat am Donnerstag (09.12.) Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei auf den Plan gerufen. Zeugen verständigten gegen 16 Uhr über Notruf die Rettungsleitstelle und meldeten, dass eine Halle auf dem Anwesen in der Darmstädter Straße brennen würde. Umgehend wurden zahlreiche Wehren alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen war das Feuer aus bislang noch ungeklärter Ursache in einer Halle ausgebrochen, in der sich landwirtschaftliche Gerätschaften, Stroh und auch Pferdeställe befanden. Die Flammen breiteten sich anschließend auf das Gebäude aus. Alle Tiere konnten jedoch in Sicherheit gebracht werden. Eine 42 Jahre alte Frau und ihre 17-jährige Tochter erlitten eine leichte Rauchgasintoxikation und wurden vor Ort ärztlich versorgt. Durch die Wehren konnte der Brand schließlich unter Kontrolle gebracht werden. Die genaue Höhe des entstandenen Sachschadens steht noch nicht fest. Er dürfte im mittleren sechsstelligen Bereich liegen. Die Darmstädter Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur genauen Brandursache aufgenommen. eingestellt: Steffen Pietschmann, Polizeiführer vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell