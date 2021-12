Polizeipräsidium Südhessen

POL-ERB: Verkehrsunfall im Berufsverkehr, B45/B460

Erbach (ots)

Am Donnerstag (09.12.) ereignete sich gegen 07:45 Uhr ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen im Einmündungsbereich der B45/B460 nahe des Marbach-Stausee. Eine 21-jährige Fahrzeugführerin aus Mossautal befuhr mit ihrem Pkw die B460 und beabsichtigte nach links auf die B45 in Richtung Erbach einzubiegen. Hierbei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem 53-jährigen Erbacher, der die B45 mit seinem Pkw von Erbach kommend in Fahrtrichtung Oberzent befuhr. Durch den Zusammenstoß wurde der Pkw der 21-Jährigen im Bereich der Fahrertür beschädigt, sodass die Karosserie zur Befreiung der Fahrzeugführerin durch die Feuerwehr mittels schweren Gerätes aufgeschnitten werden musste.

Die beiden Fahrzeuginsassen verletzten sich bei dem Unfall, woraufhin beide im örtlichen Krankenhaus behandelt werden mussten. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, wobei jeweils von einem Totalschaden auszugehen ist. Der entstandene Sachschaden beträgt mindestens 20.000 EUR

Die stark frequentierte Unfallörtlichkeit musste während des Einsatzes teilweise vollständig gesperrt werden, was zu einem erheblichen Stau im Berufsverkehr führte. Eingesetzt waren neben der Polizeistation Erbach auch die freiwilligen Feuerwehr von Erbach, Ebersberg und Schönnen sowie die Straßenmeisterei / Hessen mobil Oberzent.

