Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Erbach: Weihnachtsbaumverkauf heimgesucht

Zeugen nach Diebstahl gesucht

Erbach (ots)

Bislang noch unbekannte Täter hatten es in der Nacht zum Donnerstag (09.12.) auf den Weihnachtsbaumverkauf auf dem Gelände einer Supermarktes in der Werner-von-Siemens-Straße abgesehen. Zwischen 20 Uhr am Mittwoch und 9 Uhr am darauffolgenden Morgen verschafften sich die Kriminellen Zutritt zu dem umzäunten Gelände und brachen eine hier aufgestellte Hütte auf, die unter anderem als Geräteschuppen genutzt wurde. Aus dem Inneren entwendeten die Unbekannten eine Motorsäge, zwei Akkuschrauber, eine Machete sowie einen Benzinkanister. Der Gesamtwert der Beute wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Das Kommissariat 21/22 hat die Ermittlungen übernommen und nimmt Hinweise von Zeugen unter der Rufnummer 06062/953-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell