POL-DA: Reichelsheim: Nach Farbschmiererei Zeugen gesucht

Reichelsheim (ots)

Weil sich Vandalen an einem Fenster eines leerstehenden Gebäudes in der Straße "Am Gänsberg" zu schaffen machten, hofft die Polizei auf Hinweise aus der Bevölkerung. Die weiße Farbschmiererei wurde am Dienstag (7.12.) bemerkt und kann bereits einige Tage zurückliegen. Die Unbekannten hinterließen unter anderem ein Hakenkreuz am Fenster. Insgesamt wird der Schaden auf einen niedrigen dreistelligen Betrag geschätzt. In diesem Zusammenhang hofft die Polizei auf weitere Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Die Beamtinnen und Beamten des polizeilichen Staatsschutzes nehmen die sachdienlichen Hinweise unter der Rufnummer 06062/950-0 entgegen.

