POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Jugendliche attackieren 14-Jährigen/Polizei sucht Zeugen

Mörfelden-Walldorf (ots)

Ein 14 Jahre alter Junge wurde am Mittwochabend (08.12.), gegen 17.15 Uhr, von zwei Unbekannten in der Waldstraße attackiert. Abgesehen hatte es das Duo offenbar auf das Mobiltelefon des 14-Jährigen.

Der junge Mann befand sich zur Tatzeit auf einem dortigen Schulhof, als einer der Jugendlichen ihm das Handy entwendete. Beim anschließenden Gerangel brachte einer Täter den Bestohlenen zu Boden, der andere trat ihm gezielt ins Gesicht. Das Duo flüchtete anschließend ohne Beute vom Tatort.

Einer der Flüchtigen ist 15 bis 16 Jahre alt, 1,65 bis 1,70 Meter groß und schlank. Er hat dunkle, zur Seite gestylte Haare und ein asiatisches Erscheinungsbild. Der Mann war mit einer schwarzen Jacke mit Fellkragen und schwarzer Hose bekleidet. Sein Begleiter ist 14 bis 15 Jahre alt, etwa 160 Meter groß und hat dunkle, gelockte Haare. Er trug eine blaue Daunenjacke mit Fellkragen.

Sachdienliche Hinweise in diesem Zusammenhang werden erbeten an das Kommissariat 41 der Polizei in Mörfelden unter der Rufnummer 06105/4006-0.

