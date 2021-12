Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: 33-Jähriger randaliert wiederholt

Beamter bei Festnahme erneut leicht verletzt

Darmstadt (ots)

Nachdem ein 33 Jahre alter Mann aus Darmstadt am Mittwoch (8.12.) erst in der Bad Nauheimer Straße randalierte, im Anschluss gegenüber Passanten im Herrngarten handgreiflich wurde und dann bei seiner vorläufigen Festnahme zwei Polizeibeamte leicht verletzte (wir haben berichtet) wurde er in das Gewahrsam der Polizei gebracht und Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet. Nach seiner Ausnüchterung und dem Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurde er noch in der Nacht zum Donnerstag nach Hause entlassen. Doch ein Wiedersehen ließ nicht lange auf sich warten. Denn nur wenige Stunden später, am frühen Donnerstagmorgen (9.12.) gegen 6.30 Uhr, wurden die Ordnungshüter erneut von Zeugen alarmiert und in die Grafenstraße gerufen. Dort hatte ein außer sich geratener Mann durch lautes Schreien und aggressive Pöbeleien die Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Wie sich herausstellte, handelte es sich bei dem Verdächtigen wiederholt um den 33- Jährigen aus Darmstadt. Bei seiner anschließenden Festnahme leistete der Gestoppte abermals erheblichen Widerstand und verletzte wiederholt einen Beamten leicht. Aufgrund seines psychischen Gesundheitszustandes wurde der Festgenommene in eine Fachklinik gebracht.

Unsere Bezugsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/5094416

