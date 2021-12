Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Riedstadt: Autofahrer verstirbt nach Unfall

Riedstadt (ots)

Ohne ersichtlichen Grund, kam ein 66 Jahre alter Autofahrer am Mittwoch (08.12.), gegen 16.30 Uhr, auf der Bundesstraße 426, zwischen Hahn und "Bruchmühle" von der Fahrbahn ab und anschließend in einem Feld zum Stehen. Die Polizei geht nach derzeitigem Ermittlungsstand von einer medizinischen Ursache aus, die zu dem Unfall führte. Hinweise auf weitere an dem Unfall beteiligte Verkehrsteilnehmer liegen nicht vor.

Noch an der Unfallstelle musste der 66-Jährige von den Rettungskräften reanimiert werden. Er verstarb später im Krankenhaus.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell