Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Messel: Scheibe eingeschlagen und Räume nach Beute durchsucht

Messel (ots)

Einen Schaden, der sich ersten Schätzungen zufolge auf einen fünfstelligen Bereich belaufen wird, haben Einbrecher in der Zeit zwischen Dienstagmorgen (7.12.), 7 Uhr und Mittwochmorgen (8.12.), 7 Uhr in einem Einfamilienhaus in der Langgasse verursacht. Die Täter schlugen eine Fensterscheibe des Hauses ein, betraten die Räume und durchwühlten sämtliche Schubladen und Schränke nach Wertgegenständen. Sie wurden fündig und entwendeten unter anderem Bargeld. Im Anschluss traten sie die Flucht an. Zurück blieb eine Spur der Verwüstung. Das Kommissariat 21/22 ermittelt und sucht Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. Ob ein Tatzusammenhang zu dem versuchten Einbruch in der Sudetenstraße besteht (wir haben berichtet) wird geprüft. Wer in diesem Zusammenhang Verdächtiges beobachten konnte, wird gebeten, sich bei den Ermittlern zu melden (Rufnummer 06151/9690).

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell