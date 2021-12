Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Pfungstadt: Einbruch in Motorradgeschäft

Wer kann Hinweise geben?

Pfungstadt (ots)

In der Nacht zum Mittwoch (8.12.) brachen bislang unbekannte Kriminelle in ein Motorradgeschäft in der Ostendstraße ein. In diesem Zusammenhang hofft die Polizei auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Nach derzeitigem Kenntnisstand gelangten die Unbekannten unter Einwirkung von Gewalt auf das Grundstück des Ladens. Nachdem sie sich Zutritt ins Innere verschafften, machten sie sich neben diverser Motorradbekleidung unter anderem mehrere Motorräder zur Beute. Offenbar nutzten die Unbekannten zum Abtransport ihrer Beute ein Fahrzeug. Insgesamt wird der Schaden auf mehrere Zehntausend Euro geschätzt.

Zeugen oder Anwohner, die in diesem Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen oder Geräusche wahrgenommen haben, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 21/22 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell