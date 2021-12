Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Messel: Stuhl und Leiter als Einstiegshilfe genutzt

Wer hat etwas bemerkt?

Messel (ots)

In der Zeit zwischen Dienstag (7.12.) und Mittwoch (8.12.) haben ungebeten Besucher ihr Unwesen auf einem Grundstück in der Sudetenstraße getrieben und offenbar versucht gewaltsam in die Räume eines Einfamilienhauses zu gelangen. Ersten Ermittlungen zufolge hatten sich die Täter im Verlauf der Nacht Zugang zu dem Anwesen verschafft, dort einen Geräteschuppen betreten und einen Stuhl sowie ein Leiter als mögliche Einstiegshilfe unter ein Fenster des Hauses gestellt. An dem Fenster gelang es den Unbekannten, den Rollladen hochzuschieben doch glücklicherweise scheiterten die darauffolgenden Hebelversuche mit der mutmaßlichen Zielrichtung, das Fenster zu öffnen. Aus noch nicht bekannten Gründen ließen die Kriminellen von ihrem weiteren Vorhaben ab und ergriffen die Flucht.

Das Kommissariat 21/22 von der Darmstädter Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Die Beamten fragen: Wem sind in der Tatnacht und in Tatortnähe verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Zeugen, die sachdienliche Hinweise haben, werden gebeten, sich mit den Ordnungshütern, unter der Rufnummer 06151/9690, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell