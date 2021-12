Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Zeugen nach Einbruch in Vereinsheim gesucht

Täter schlagen Glasscheibe ein

Darmstadt (ots)

Wie der Polizei jetzt bekannt wurde, haben Kriminelle die Räume eines Vereinsheims in der Fuhrstraße heimgesucht. Nach derzeitigem Erkenntnisstand wird die Tatzeit zwischen Donnerstag (2.12.) und Sonntag (5.12.) eingegrenzt. Die Täter hatten sich gewaltsam über ein Fenster Zugang zu den Räumen verschafft und nach Wertgegenständen gesucht. Dabei wurden sie nicht fündig und traten die Flucht an. Das Kommissariat 43 in Darmstadt ist mit dem Fall betraut und nimmt unter der Rufnummer 06151/9690 sachdienliche Hinweise von Zeugen entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell