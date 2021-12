Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Höchst-Hummetroth/L3318: Weidezaun beschädigt

Nach Verkehrsunfallflucht Zeugen gesucht

Höchst-Hummetorh/L3318 (ots)

Nachdem am Montagabend (6.12.) im Tatzeitraum zwischen 21 und 22 Uhr am Ortsausgang Hummetroth ein Weidezaun durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt wurde, sucht die Polizei in Höchst nach Zeugen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr der unnbekannte Wagenlenker die Landstraße von Hummetroth in Richtung Hassenroth. Ersten Ermittlungen zufolge, kam er offenbar in einer Linkskurve von seiner Fahrspur ab und krachte in einen angrenzenden Weidezaun. Im Anschluss flüchtete der Verursacher unerkannt von der Unfallörtlichkeit. Am Zaun entstand ein Schaden, der auf einen niedrigen dreistelligen Betrag geschätzt wird.

Vor diesem Hintergrund sucht die Polizei nach möglichen Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zum verursachenden Fahrzeug machen können. Die Beamtinnen und Beamten der Polizei in Höchst sind unter der Rufnummer 06163/941-0 zu erreichen.

