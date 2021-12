Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Polizei sucht beschädigten PKW und Zeugen nach einem Verkehrsunfall

Mühltal OT Nieder-Ramstadt (ots)

Am Mittwoch, 08.12.2021 kam es gegen 16:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Eberstädter Straße in Höhe der Hausnummer 30. Hierbei befuhr eine Autofahrerin die Eberstädter Straße in Richtung Bergstraße und blieb mit ihrem Pkw an einem, am rechten Fahrbahnrand geparkten, Pkw hängen. Dieser wurde hierdurch mutmaßlich an der linken Fahrzeugseite beschädigt. Die Unfallverursacherin meldete den Unfall telefonisch, konnte das Kennzeichen des beschädigten Fahrzeugs jedoch nicht mehr nennen. Dieses konnte an der Unfallstelle auch durch die Polizei nicht mehr angetroffen werden. Der Fahrzeugeigentümer oder Unfallzeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Ober-Ramstadt zu melden, Telefon 06154/63300. Berichterstatter: Müller POK

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell