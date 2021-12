Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Wald-Michelbach: 5000 Euro Schaden - Polizei ermittelt nach Unfallflucht in der Schwalbengasse

Wald-Michelbach (ots)

Einen Schaden in Höhe von etwa 5000 Euro muss der Besitzer eines schwarzen Mitsubishi Eclipse wohl selbst tragen, wenn der verantwortliche Verursacher nicht gefunden wird. Im Zuge der weiteren Ermittlungen werden Zeugen gesucht, die Hinweise auf das flüchtende Fahrzeug geben können. Der schwarze Wagen parkte am Dienstag (07.12.) in der Schwalbenstraße, unweit einer Arztpraxis, als die Fahrerseite beschädigt wurde. Nach ersten Ermittlungen geht die Polizei davon aus, dass der Schaden zwischen 11.10 Uhr und 12.15 Uhr beim Vorbeifahren verursacht worden ist. Telefonisch sind die fallzuständigen Beamten der Polizeistation Wald-Michelbach unter der Rufnummer 06207 / 9405-0 zu erreichen.

