POL-DA: Bischofsheim: Einbruch in Firma

Ein Firmengebäude "Am Schindberg" geriet in der Nacht zum Dienstag (07.12.) in das Visier von Kriminellen. Die Täter schlugen zunächst eine Scheibe ein und verschafften sich so Zugang in die Räumlichkeiten. Dort brachen die ungebetenen Besucher anschließend einen Tresor auf und erbeuteten mehrere hundert Euro.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960 zu melden.

