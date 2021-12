Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Pfungstadt: EPHK Harald Heldmann wird neuer Leiter der Polizeistation Pfungstadt

Pfungstadt (ots)

Am Dienstag, den 7. Dezember, hat Polizeipräsident Bernhard Lammel die Leitung der Polizeistation Pfungstadt dem Ersten Polizeihauptkommissar Harald Heldmann übertragen. Aufgrund der derzeitigen pandemischen Lage erfolgte die Amtseinführung im Rahmen einer kleinen Dienstbesprechung. Harald Heldmann wird somit Nachfolger von Rolf Böttcher, der vor Kurzem in seinen Ruhestand verabschiedet wurde.

"Harald Heldmann weist eine große Palette polizeilicher Tätigkeiten auf, ist vielseitig einsetzbar und Polizist durch und durch", so Polizeipräsident Lammel. Mit den Worten "Wir brauchen Führungskräfte, die sich zu ihrer Verantwortung bekennen", gratulierte der Polizeipräsident dem neuen Leiter der Polizeistation Pfungstadt und zeigte sich sehr erfreut.

Harald Heldmann begann 1985 seine Ausbildung bei der hessischen Polizei. Bereits kurze Zeit später, im Jahr 1990, zog es ihn nach Südhessen, wo er seine Anfänge im Streifendienst bei der Ober-Ramstädter Polizei machte. Nach weiteren fünf Jahren wurden ihm erste Führungsaufgaben, als Leiter einer Dienstgruppe, unter anderem beim 1. Polizeirevier in Darmstadt übertragen. Seine bislang längste Verwendung von insgesamt 13 Jahren versah Harald Heldmann in Dieburg. Zuletzt war der 55-Jährige stellvertretender Leiter des 1. Reviers in Darmstadt und für die Sicherheits- und Ordnungsaufgaben des Innenstadtreviers zuständig.

Neben seinen täglichen Dienstgeschäften ist der Erste Polizeihauptkommissar auch oft bei besonderen Einsatzlagen, wie beispielsweise Fußballeinsätzen oder Demonstrationen, als Einsatzführer anzutreffen. "Auf seinen polizeilichen Erfahrungsschatz wird in vielen Situationen zurückgegriffen", würdigte Lammel den erfahrenen Polizisten.

Harald Heldmann wohnt mit seiner Familie in Brensbach und ist dort auch als leidenschaftlicher Fußballer und Trainer bekannt. Der Odenwälder ist verheiratet und hat einen erwachsenen Sohn, dem er in seiner Freizeit bei der Sanierung seines Hauses hilft.

