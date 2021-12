Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Schmuck und Uhren auf Fensterbank gefunden

Wer erkennt sein Eigentum?

Darmstadt (ots)

Für den Fortgang von Ermittlungen, die im Zusammenhang mit Fundsachen stehen, suchen die Beamten des Kommissariats 43 Hinweisgeber beziehungsweise die Eigentümer der abgebildeten Gegenstände.

Bei den Fundstücken handelt es sich um fünf nicht mehr funtionierende Quarzuhren, fünf Ringe, ein Kettenanhänger sowie vier Wanderanstecknadeln. Nach derzeitigem Erkenntnisstand wurden die Gegenstände am Donnerstag (28.10.), verpackt in zwei Plastiktüten, auf einer Fensterbank in der Karlstraße gefunden.

Wer den Schmuck oder die Uhren erkennt, wird gebeten, sich mit dem Kommissariat 43 in Darmstadt (06151/9690) in Verbindung zu setzen.

